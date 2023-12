Cinquantenne sfregiata con l'acido: arrestato e piantonato in ospedale il marito, ha ustioni di terzo grado al collo e alle mani

Il quarantottenne di Palma di Montechiaro, Saro Gioacchino Morgana, ritenuto l'autore dello sfregio fatto con l'acido alla moglie, è stato arrestato. L'ipotesi di reato contestata è lesioni personali gravissime. Del fascicolo d'inchiesta si sta occupando il sostituto procuratore di turno Maria Barbara Cifalinò. La polizia giudiziaria del commissariato della città del Gattopardo è ancora al lavoro, ma è riuscita a procedere - nonostante l'uomo sia ricoverato al centro Grandi ustioni dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania - all'arresto.

Da metà novembre, dopo aver denunciato il marito violento, la palmese era in una comunità protetta ad indirizzo segreto. A mobilitare anche i Servizi sociali del Municipio di Palma di Montechiaro erano stati i poliziotti del commissariato cittadino. La donna, la cinquantenne, andava protetta - esattamente per come prevede l'iter del cosiddetto "codice rosso" - . E così, di fatto, è stato. Almeno fino a stamattina quando la cinquantenne ha mosso un passo falso.

Voleva semplicemente, banalmente, andare a prendere i suoi vestiti. Ha trovato invece quello che è, formalmente, ancora suo marito. Un quarantottenne, già noto alle forze dell'ordine, che aveva evidentemente pianificato "l'agguato": ha atteso infatti la consorte nascosto dietro la porta e quando la donna ha varcato la soglia le ha spruzzato e scaraventato contro dell'acido.

La coppia di Palma di Montechiaro non ha figli. La cinquantenne è però mamma, nata da una precedente relazione, di una minorenne. E anche l'adolescente, a metà dello scorso mese, venne allontanata dall'abitazione di via Tiepolo. Casa dove, di fatto, la palmese non avrebbe dovuto rimettere piede.

L'indagato è stato portato, dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata. E da lì è stato poi trasferito, in elisoccorso, a Catania dove i medici del "Cannizzaro" gli hanno riscontrato ustioni di terzo grado al collo e alle mani. I medici stanno eseguendo i primi trattamenti sanitari. Poi, quando sarà in condizione, sarà trasferito a medicina protetta, il reparto dell'ospedale in cui sono ricoverati i detenuti. Il 48enne, in stato d'arresto, è al momento piantonato dalla polizia.