Sfugge a posto di blocco in sella ad una moto, viene identificato e denunciato

A bordo di una moto era riuscito a sfuggire alla polizia, dopo aver evitato un posto di blocco. E' stato però riconosciuto e individuato successivamente e denunciato.

Vicenda "movimentata" a Palma di Montechiaro, dove appunto un soggetto già noto alle forze di polizia aveva evitato un controllo degli agenti mettendo a rischio altre persone durante la sua rocambolesca fuga.

L'uomo (I.A. le sue iniziali) è stato però identificato e riconosciuto dai poliziotti successivamente, mentre era a bordo di un'auto insieme ad un altro pregiudicato. Per questo I.A. è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ha subito il fermo amministrativo della moto e sanzioni amministrative per oltre mille euro per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, mentre il passeggero che era sull'auto con lui è stato denunciato per porto ingiustificato d’arma da taglio. L'uomo, infatti, era in possesso di una lama a serramanico e non ha saputo fornire una motivazione.