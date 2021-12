Incendio di via San Giuseppe, i resti della piccola Ginevra lasciano casa in una bara bianca

Ore 00.14. Eliminati gli ultimi focolai i resti della piccola Ginevra Manganello sono stati portati via in una minuscola bara bianca.

Ore 00.05. Gli uomini della Protezione civile non possono ancora accedere ai locali del secondo piano dell'abitazione interessata dall'incendio perché sarebbe presente ancora un focolaio. I vigili del fuoco tornano al lavoro per mettere in sicurezza l'area.

Ore 23.45.E' arrivata la piccola bara bianca che conterrà i resti di Ginevra Manganello, la vittima del tragico rogo di questa sera in via San Giuseppe. I vigili del fuoco si stanno preparando per entrare nuovamente nell'abitazione.

Ore 23.30. Nel via vai di soccorritori e uomini delle forze dell'ordine, c'è una presenza che non è sfuggita: un cucciolo di cane, chiamata Stella, che ha più volte provato ad accedere ai locali devastati dal rogo. Non è chiaro se la cagnolina fosse di qualcuno della famiglia e si sia smarrita in questi momenti concitati e tragici.

Ore 22:53. Le fiamme che avevano ripreso forza all'interno delal casa di via San Giuseppe sono state definitivamente domate. Sul posto è appena arrivata il pm Cifalinò insieme alla polizia scientifica. Si inizia con la delicata fase delle indagini che poterà ad individuare le cause del rogo che ha avuto un esito tanto tragico. L'edificio è comunque ormai inagibile. Dentro, oltre alla piccola, vivevano altri cinque fratellini.

Ore 22. I vigili del fuoco, che ancora lavorano sul posto, hanno appena fatto allontanare le persone presenti dal luogo dell'incendio perchè dal tetto della casa di via San Giuseppe si è appena alzata un'alta colonna di fumo che potrebbe dipendere da un ravvivamento delle fiamme all'interno dell'edificio. Sul posto è appena giunta anche la Protezione civile regionale. Opera la polizia, cui spetteranno le indagini.

Ore 21.45. La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo sul rogo che è costato la vita alla piccola Ginevra Manganello. Sul luogo del rogo si sta recando il pm Maria Barbara Cifalinò. La palazzina verrà sequestrata per consentire lo svolgimento delle indagini, che saranno affidate alla polizia.

Il tremendo rogo è divampato nelle prime ore della sera a Palma di Montechiaro in via San Giuseppe, nel centro della città forse a causa di un corto circuito elettrico. Le fiamme hanno divorato un appartamento all'interno di un edificio di più piani ed è costato la vita ad una bambina di tre anni.

La famiglia è stata sgomberata. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Agrigento e Licata sono al lavoro. Fin dai primi istanti era stata la mamma della bimba a lanciare l'allarme, dicendo che la stessa era rimasta all'interno dell'appartamento. Secondo la prima ricostruzione, ma le notizie sono ancora frammentarie, il rogo sarebbe scoppiato al primo piano, dove si trovavano la mamma e la zia. La piccina dormiva al secondo piano e vani sono stati i tentativi della mamma e della zia di raggiungerla, a causa delle fiamme. La piccola si chiamava Ginevra Manganello. Nello stesso edificio vivevano nove persone - stando a quanto comunicato dal Comune -, anche se al momento del rogo solo in tre si trovavano in casa.

Sulle cause dell'incendio non c'è ancora piena chiarezza: se in un primo momento si era parlato di una fuga di gas, ora parrebbe più sicura la pista di un incendio dovuto a un problema elettrico forse scaturito da una stufa o da un condizionatore. Ad accertare le cause sarà la polizia di Stato. Sul posto operano, oltre i vigili del fuoco, anche i carabinieri.

(aggiornato alle 00.15)