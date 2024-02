Frana di via Prampollini, via ai lavori di consolidamento

Sono stati inaugurati questa mattina i lavori di realizzazione di un muro di sostegno per lo smottamento della via Prampolini.

In seguito alla frana il sindaco Stefano Castellino aveva richiesto un intervento al dipartimento regionale della Protezione civile cui seguì un sopralluogo da parte dei tecnici a fine maggio scorso. A luglio è stato autorizzato un finanziamento di 250mila euro a favore del Comune di Palma di Montechiaro per eliminare le criticità che avevano provocato lo smottamento e mettere in sicurezza l'area per salvaguardare la pubblica incolumità. lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa Edile Elcal srl che ha offerto un ribasso del 6,65 % sui lavori a base d'asta.

"In questo modo - ha detto il primo cittadino palmese - eliminiamo un pericolo e restituiamo serenità e tranquillità ai residenti".