Ancora sangue sulle strade: quattordicenne cade dallo scooter e perde la vita

Un quattordicenne ha perso la vita, stanotte, a causa di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. L'adolescente era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia, in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro, ha perso il controllo del mezzo ed è violentemente finito sul selciato.

Si chiamava Calogero Cammalleri ed aveva compiuto 14 anni lo scorso 16 giugno. L'adolescente era da solo sullo scooter quando ha perso il controllo. La dinamica dell'incidente è tutta ancora da ricostruire e se ne sta occupando la polizia di Palma di Montechiaro.

