Palma di Montechiaro, ecco il bilancio di previsione fino al 2025: obiettivo raggiunto prima della fine dell’anno

“Un altro grande traguardo, frutto di un lavoro certosino e a 360 gradi”: con queste parole il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha comunicato l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione del triennio 2023-2025 prima della fine dell’anno in corso ed entro i termini previsti dalla legge.

“Lo comunico con grande orgoglio - ha aggiunto - dato che ciò avviene per la quarta volta consecutiva. Voglio ringraziare di cuore il responsabile dell’area finanziaria, la dottoressa Calabrese, e tutto l’ufficio ragioneria per l’incessante lavoro svolto, per aver predisposto tutti gli atti propedeutici”.

Il sindaco ha consegnato l’importante strumento finanziario nelle mani del presidente del Consiglio Domenico Scicolone.

"Non è facile raggiungere questi risultati - conclude Castellino - e proprio per questo motivo dico ancora grazie a tutti quanti hanno contribuito a questo ulteriore ma sempre esclusivo risultato".