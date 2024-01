"Contrabbando di gasolio agricolo": assolto imprenditore

Assoluzione perché il fatto non sussiste: secondo il giudice monocratico Nicoletta Sciarratta l'imprenditore Giuseppe Pietro La Quadra, 33 anni, di Palma, non contrabbandò carburante agricolo ma "violò" il tragitto imposto per la consegna solo per incontrare un meccanico.

La vicenda oggetto del processo risale al 13 maggio del 2021. La Guardia di finanza, insospettita dalla marcia molto lenta di un'autocisterna sull'autostrada Palermo-Catania, decide di seguire il mezzo a distanza e fermarlo dopo che il conducente aveva raggiunto prima l'uscita della statale 640 e poi Raffadali.

La Quadra, titolare di una ditta di trasporto di carburante, era obbligato, in base al documento di viaggio, a raggiungere il deposito di Camastra facendo il tratto di strada più breve. Nei pressi di una piazzola di sosta di Raffadali fu, invece, sorpreso insieme a un autotrasportatore che aveva pronti dei bidoni - secondo l'accusa - da riempire di carburante destinato, invece, all'agricoltura dove vige un'imposta agevolata.

I finanzieri denunciarono entrambi e sequestrarono il mezzo. A processo La Quadra (l'acquirente ha chiesto la messa alla prova e la sua posizione è stata separata) ha fornito una versione dei fatti che ha convinto il giudice.

L'imprenditore, assistito dall'avvocato Giuseppe Barba, ha documentato che l'autocisterna aveva subito un guasto e che l'incontro col secondo imputato, proprietario di altri automezzi, era finalizzato alla riparazione del mezzo visto che alcuni colleghi gli avevano dato questo consiglio.

Il giudice, quindi, a fronte di una richiesta di condanna a 4 mesi di reclusione del pubblico ministero Antonella Carrozzieri, ha pronunciato una sentenza di assoluzione con motivazione contestuale ritenendo che la versione fornita dalla difesa sia stata convincente.