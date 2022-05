Assenteismo al Comune, impiegato difeso in aula dalla moglie: "Lavorava pure quando era in malattia"

"Mio marito lavorava da casa pure quando era in malattia avendo accesso al sistema della pubblica amministrazione col suo pc, era l'unico impiegato dell'ufficio ragioneria ed elaborava le buste paga anche quando non era all'ufficio. In diverse circostanze, sempre a casa, ha ricevuto dei colleghi per motivi di lavoro".

La moglie di un imputato - Gioacchino Palermo - ha difeso così in aula il marito accusato insieme a diciannove colleghi di assenteismo. La donna, citata dal difensore, l'avvocato Giuseppe Riso, ha chiuso il giro dei testi delle varie liste ma il dibattimento avrà una coda: i giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno infatti deciso, su richiesta del pm, di sentire un maresciallo dei carabinieri che prese parte alle indagini in quanto "il maresciallo Luigi Marletta è stato incomprensibilmente reticente e non ha detto nulla circa la seconda parte dell'attività di indagine che deve essere riferita da un collega che lo affiancò".

I pedinamenti e i servizi di osservazione sono stati svolti in due fasi, nel 2014 e nel 2015, e avrebbero fatto emergere, secondo quanto ipotizza l'accusa, un fenomeno diffuso e collaudato di allontanamento arbitrario dal posto di lavoro dopo avere passato regolarmente il badge.

Ecco l'elenco degli imputati: Matteo Bordino, 62 anni, Salvatore Castellino, 57 anni, Maria Collura, 57 anni, Salvatore Di Vincenzo, 55 anni, Fabio Marino, 52 anni, Gioacchino Angelo Palermo, 60 anni, Anna Provenzani, 54 anni, Giuseppe Rumè, 63 anni, Rosario Zarbo, 54 anni, Grazia Arcadipane, 54 anni, Silvana Cancialosi, 55 anni, Renato Castronovo, 66 anni, Calogero Mario Di Caro, 61 anni, Concetta Maria Di Vincenzo, 51 anni, Ignazio Falsone, 69 anni, Vittorio Inguanta, 66 anni, Francesco Lo Nobile, 69 anni, Giuseppe Calogero Petrucci, 58 anni, Rosario Salerno, 58 anni e lo stesso Baldassare Zinnanti, 66 anni.