Pallamano Girgenti, il capitano denuncia: "Sono stato schiaffeggiato dall'allenatore"

Momenti di tensione a bordocampo per la Pallamano Sicily Food Girgenti. Durante la seconda giornata di campionato, nel corso della gara contro l’Handball club Fondi a Enna (secondo una nota) sarebbe scattato uno scontro prima verbale e poi fisico tra l'allentatore Lillo Gelo e Vincenzo Pace.

Il tecnico avrebbe contestato al terzino di non aver rispettato alcuni compiti tattici, e si sarebbe poi accomodato in panchina. A quel punto Gelo gli avrebbe assestato uno schiaffo al volto che ha provocato al giocatore graffi ed ecchimosi.

“Mi trovo costretto a lasciare la Pallamano Girgenti a stagione in corso - dice una nota -. Spiego come sono andate le cose: durante un'azione di gioco vengo invitato dal mio allenatore a lasciare il campo. Dopo il timeout mi accomodo in panchina e lui inizia ad inveire contro di me riempiendomi di parolacce e insulti personali e offensivi. Ad un certo punto nel bel mezzo della discussione animata, si avvicina dandomi una manata e graffiandomi con violenza, lasciandomi evidenti segni sul collo. In tutta questa vicenda, il fatto più spregevole riguarda la società che non ha emesso alcun comunicato né di scuse nei miei confronti né tantomeno prendere le distanze per ciò che è avvenuto. In 16 anni di pallamano in tutte le mie esperienze tra Agrigento, Parma o in Nazionale non ho mai visto e non mi è mai capitata una cosa del genere. Tutto ciò per me è inaccettabile”.