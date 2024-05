Palestra polivalente del Villaggio Mosè, via alle indagini geognostiche

Nuovi importanti passi avanti verso la realizzazione della palestra polivalente del Villaggio Mosè. E' stato infatti sottoscritto il verbale di consegna delle aree e di concreto inizio delle indagini geognostiche – geofisiche che saranno necessarie per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della palestra polivalente del Villaggio Mosè.

La sottoscrizione è avvenuta dopo aver eseguito e costatato con un sopralluogo, che le aree di progetto, sulle quali andranno a eseguirsi le indagini, sono prive di ostacoli e quindi immediatamente disponibili per l’inizio dell’attività. Si parte da un progetto di fattibilità tecnica economica molto complesso redatto dallo studio Sportium.

"Un piccolo ma importante traguardo raggiunto, – afferma l'assessore Gerlando Principato – che ci permette di pensare ai prossimi step, la redazione del progetto esecutivo e l’inizio dei lavori, già affidati con la formula dell’appalto integrato entro i termini previsti dal PNRR, con già tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori. Avendo la “copertura” finanziaria, continua l’assessore Gerlando Principato, siamo fiduciosi di arrivare al completamento dell’opera entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Dovrà essere infatti garantito il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026".