Palestra di via Ugo La Malfa ancora chiusa, la Pallamano Girgenti annuncia: "Rinunciamo all'A2 e cambiamo città"

"La società non avendo ad oggi la sicurezza da parte dell'amministrazione comunale di poter giocare nel nuovo palazzetto di via Ugo la Malfa ad Agrigento e quindi non potendo più far fronte alle spese economiche per partecipare dignitosamente al campionato nazionale di A2 comunica a tutti i tifosi e in particolare all'amministrazione comunale che rinuncerà a partecipare al campionato nazionale di serie A2 di pallamano, pur avendo conquistato sul campo la permanenza nello stesso".

E' con un annuncio sui social che l'Asd "Pallamano Girgenti" comunica di rinunciare alla serie superiore e di aver deciso, soprattutto, di proseguire in B in un'altra città che l'ospiterà per le gare interne.

Una presa di posizione netta e polemica, che torna a puntare il dito su una delle grandi incompiute cittadine. La struttura era stata in larga parte completata in seguito ad un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno, ma era poi rimasta inspiegabilmente chiusa nonostante i ripetuti annunci anche da parte delle precedenti amministrazioni. Sembrava sempre che la palestra polidistrettuale (nata comunque non come struttura destinata all'attività agonistica, ma più che altro per le scolaresche) fosse ad un passo dall'essere aperta.

La verità dei fatti, però, è un'altra, ed emerge a leggere un atto pubblicato solo pochi giorni fa dalla giunta comunale di Franco Micciché. L'ente ha infatti stanziato delle somme per procedere alla variazione dell'accatastamento dell'edificio dopo i lavori di completametno che risalgono al 2020. Diecimila euro circa che serviranno a pagare professionisti esterni che dovranno redigere, tra le altre cose, presentare la Scia al comando dei vigili del fuoco.

Insomma, il taglio del nastro è lontano.