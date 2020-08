La palestra distrettuale prende vita: a più squadre per gli allenamenti

La palestra polidistrettuale di piazza Ugo La Malfa prende "vita" e in vista della riapertura ufficiale c'è chi si prenota per poterla utilizzare per le proprie attività sportive.

La struttura, recuperata con fondi del Ministero dell'Interno dopo anni di totale abbandono, è stata infatti richiesta - e concessa dal Comune - dalle società Sporting Macalube, Akragas Futsal e Pallamano Girgenti per poter svolgere le proprie attività. Si tratta, verosimilmente, degli allenamenti, visto che l'edificio non è un palazzetto dello sport ma appunto una palestra indoor.

A carico delle società, ha stabilito il Municipio, sarà l'acquisto delle "attrezzatue tecniche per uso collettivo da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività" e la manutenzione ordinaria della struttura, così come le stesse dovranno contribuire con un "contributo una tantum alle spese per le utenze elettriche". Ovviamente la struttura dovrà poter essere a disposizione anche di altre future società e degli istituti scolastici che qui dovessero svolgere le proprie attività, stante che quest'ultima è effettivamente la finalità per cui il contributo ministeriale fu concesso, dato che aveva come scopo la riduzione della dispesione scolastica.