Un "Paladino" veramente d'oro: il Comune stanzia 25mila euro per la rassegna del cinema sportivo

Trentacinquemila euro in totale, dei quali 25mila euro prelevati dall'imposta di soggiorno e 10mila euro che arrivano invece dalla Regione Siciliana attraverso un contributo ad hoc.

Questo il costo per le casse pubbliche (ad ogni livello) della 43esima edizione del "Paladino d’Oro Sport Film Festival", in programma fino al 26 novembre 2023 in città. A stanziare le somme con una delibera di giunta pubblicata oggi ma datata 17 novembre è l'amministrazione Micciché.

Un sostegno economico inferiore a quanto richiesto dagli organizzatori (che ritenevano congruo un contributo di 50mila euro totali) ma che Palazzo dei Giganti sta fornendo perché si ritiene che "la manifestazione costituisce un valido supporto per la promozione internazionale di 'Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025', e ha lo scopo di destagionalizzare il turismo".

Quanti i turisti che arriveranno in città per assistere alle proiezioni dei film in concorso non è dato sapersi, né quanti saranno i visitatori per le iniziative "Sport e Alimentazione e Salute" o il convegno “Sport, Cinema e Medicina”, per non parlare della cerimonie di consegna dei "Paladini d'Oro 2023" che chiuderanno la kermesse cui partecipano produzioni provenienti da diverse nazioni.

Certo è che il Comune, incassato l'annuncio di un mega contributo per Capitale della Cultura di 10 milioni di euro totali, ha adesso superato lo "stop" imposto dal sindaco Franco Micciché all'uso dell'imposta di soggiorno per iniziative varie non immediatamente collegate all'anno di Capitale della cultura.