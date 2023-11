Morte Alberto Re, il festival "Paladino d'oro" non si ferma: "Siamo attoniti, ma lui avrebbe voluto così"

"Siamo sconvolti e attoniti per la perdita di un grande uomo e un professionista esemplare come Alberto Re, il primo fra tutti che ha voluto portare lo Sportfilmfestival ad Agrigento perché fermamente convinto della promozione internazionale che avrebbe garantito alla città questa kermesse, anche in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Perdiamo un galantuomo, un uomo perbene, di grande sensibilità e acume intellettuale. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. La kermesse continuerà a svolgersi secondo il programma previsto perché siamo convinti che lui avrebbe voluto cosi e continueremo l'evento nel suo nome e nel suo desidero di promuovere Agrigento in tutte le nazioni presenti al festival".

Così, con una nota, l'organizzazione del premio "Paladino d'oro" commenta la scomparsa di Alberto Re, responsabile delle Pubbliche relazioni della 43esima edizione del premio.

Quindi il programma prosegue regolarmente, con la prima delle due serate di gala che prende il via domani al "Pirandello" alle 21: un'evento gratuito durante il quale si presenteranno in anteprima le nomination, mentre la consegna dei "Paladini" avverrà sabato 25 alle 21. In lizza film provenienti da circa 30 nazioni. Saranno premiati Illustri personaggi del cinema e dello sport, tra questi: il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Medico Sportiva Maurizio Casasco, Massimiliano Bruno, Francesco Bellomo e altri.