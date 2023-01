Musica: il 4 marzo arriva in città il "Banco del mutuo soccorso"

Farà tappa anche ad Agrigento il nuovo tour del "Banco del mutuo soccorso", una delle formazioni di rock progressivo più note e longeve d'Italia insieme alla Premiata Forneria Marconi.

Il "Banco" si esibirà il prossimo 4 marzo al Palacongressi di Agrigento. La data, inserita nel calendario ufficiale della band, circolava già da qualche giorno tra gli appassionati in città: l'ultimo concerto della formazione già guidata dal compianto Francesco Di Giacomo, si sarebbe dovuta esibire oltre 10 anni fa allo Sport Village, ma quel concerto fu annullato all'ultimo minuto.

La formazione, composta da vecchie glorie e nuovi innesti (Vittorio Nocenzi, Filippo Marcheggiani, Nicola Di Già; Marco Capozi, Dario Esposito e Tony D’Alessio) sta portando in tour il nuovo album: "Orlando: le forme dell’amore", ma non mancherà di regalare ai fan agrigentini anche brani storici come "Moby Dick", "Non mi rompete", "R.I.P (Requiescant in Pace)", "750.000 anni fa... l'amore", "Il Giardino del mago" e molte molte altre.

I ticket saranno in vendita a partire dal 16 gennaio a questo link. Nelle scorse settimane il Parco archeologico ha stanziato 15mila euro per lo svolgimento del concerto.