Pagati gli stipendi agli operatori ecologici, il sindacato revoca le assemblee

Avrebbero dovuto riunirsi dall'11 al 23 dicembre in 4 assemblee cadenzate, di circa 2 ore ciascuna, per discutere con il sindacato Fiadel-Csa sul mancato pagamento degli stipendi.

Ma adesso lo stato di agitazione è rientrato e le assemblee sono state revocate dopo il pagamento delle mensilità di ottobre e novembre.

Dunque, almeno per il momento, si sono calmate le acque sulla vicenda relativa ai ritardi sul pagamento degli stipendi che hanno creato disagi ai lavoratori dipendenti della Srr Ato 4 Agrigento Est e comandati presso le ditte aggiudicatarie del servizio nei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale Agrigento Est.

Ora gli operatori ecologici rimangono in attesa dello stipendio di dicembre e della tredicesima, nella speranza che questa volta i pagamenti vengano effettuati con puntualità.