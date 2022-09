Vertenza "Acuarinto", sindacato e lavoratori attesi in Prefettura

Dopo l'appello dei giorni scorsi della Uil di Agrigento, non si è fatta attendere la risposta del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa sulla grave situazione che si registra all'associazione "Acuarinto" che gestisce alcune comunità per minori non accompagnati.

I lavoratori, infatti, da gennaio scorso non ricevono dai comuni dove opera il pagamento delle fatture, pur avendo continuato a garantire il servizio di assistenza.

L'impegno della Prefettura è stato quello di fissare nei prossimi giorni un incontro per valutare la situazione. "Come al solito il prefetto - dice Gero Acquisto - ha prontamente risposto al nostro grido d'allarme. È chiaro che questa situazione è difficile, non si possono lasciare per mesi, soprattutto in questo difficile periodo, decine e decine di famiglie senza lo stipendio".