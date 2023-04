Macchinetta per il pagamento automatico fuori uso: comitiva "prigioniera" del parcheggio pluripiano

"Prigionieri" del parcheggio pluripiano di via Empedocle. Accade anche questo nella città dei Templi. E per fortuna (non che sia meno grave, ma almeno è stata scongiurata la brutta figura), non con protagonisti dei turisti.

A restare intrappolati è stata una comitiva di agrigentini che, per andare a cena in zona, aveva scelto di lasciare l'auto al parcheggio su più piani. Al momento di riprendere la vettura, la scoperta: la macchinetta per il pagamento automatico è fuori uso. Mantenendo calma e sangue freddo, gli agrigentini hanno iniziato a chiamare il numero verde d'emergenza. Ma nessuna risposta. Consapevoli di essere rimasti "prigionieri", dopo qualche simpatica battuta e inevitabili risate, mentre qualcuno iniziava a temere di non riuscire ad arrivare in tempo all'aeroporto da dove avrebbe dovuto spostarsi, tutti o quasi si sono attaccati al cellulare. Dalle iniziali risate alle imprecazioni il "passo" è stato conseguenziale.

"Per fortuna dopo un po' di tempo, qualche imprecazione e tante telefonate" - ha ammesso uno dei protagonisti - "siamo stati liberati".

"Per fortuna, non sono un turista, parlo sufficientemente l'italiano, posseggo un telefonino - ha rimarcato l'agrigentino -, la serata era bella e la compagnia numerosa e simpatica".