Libero dal servizio, ha salvato la bimba ferita dal padre a Cianciana: soccorritore riceve encomio

Libero dal servizio ha salvato la bimba ferita dal padre a Cianciana: la Seus riconosce un encomio a proprio soccorritore del 118.

L'uomo è infatti riuscito a convincere il meccanico trentenne che ha accoltellato la moglie e i due figli, convincendolo a rilasciare la figlia, che si stava dissanguando e che il padre stava tenendo in casa dopo essersi barricato all'interno.

"Mi sono avvicinato alla finestra con una gru, implorandolo di darci la bimba. All'inizio non voleva, ho insistito e per fortuna alla fine ha ceduto e così è stato possibile soccorrerla e salvarle la vita", racconta Enzo Guida in una nota diffusa oggi dalla Seus.

"I soccorritori del 118 sono encomiabili perché abbinano grandi capacità professionali, notevole spirito di sacrificio, empatia e umanità - commenta Riccardo Castro, presidente della Seus -. Enzo Guida è un esempio perfetto di queste qualità e per questo siamo orgogliosi di lui e dei suoi colleghi che quotidianamente salvano numerose vite in tutta la Sicilia".

All'incontro con Guida era presente anche Giuseppe Misuraca responsabile della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, Agrigento, Enna.