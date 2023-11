Il pacco si apre all'improvviso e si intravede l'hashish: sequestrati 5 chili di "roba" e aperta un'inchiesta

Questa volta la "roba" non è riuscita ad arrivare a destinazione. E non perché sia stata intercettata prima dalle forze dell'ordine. Ma semplicemente perché il pacco nel quale era stata riposta si è all'improvviso, durante i vari spostamenti, leggermente aperto. E da quella fessura si vedeva chiaramente che, all'interno, c'era droga, hashish per la precisione. E a chiamare i carabinieri sono stati gli stessi dipendenti della società di spedizioni. I militari dell'Arma del nucleo Operativo e Radiomobile sono accorsi nella zona industriale di Agrigento dove hanno sequestrato cinque involucri avvolti nel cellophane, per quasi 5 chili di stupefacente. Sono state naturalmente subito avviate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della città dei Templi, sia per tracciare il posto di partenza di quel pacco, ma anche a chi il corriere avrebbe dovuto consegnarlo. Come è giusto che sia, non filtrano indiscrezioni, né dagli investigatori, né dagli inquirenti. Sembra essere certo però che i "traffici 3.0" vanno avanti.

Occorre tornare al 2021 quando, fra febbraio ed aprile, i carabinieri della compagnia di Agrigento, all'epoca coordinati dall'allora capitano Marco La Rovere, arrestarono, nell'arco di poche settimane, 10 persone, giovani per la maggior parte, che tentavano di rifornirsi di droga in questo modo. Il controllo del territorio e le attività investigative dei militari del Nor, allora con a capo il tenente Alberto Giordano, permisero di portare alla luce una modalità nuova di rifornimento della "roba": non dalle "tradizionali" piazza di spaccio di Palermo e Catania. Ma dalla Spagna. E con l'invio di pacchi e pacchetti via posta o con corriere. I continui arresti, un po' in tutta la provincia, dimostrarono come consumatori e spacciatori di stupefacenti avevano poco da stare tranquilli. La compagnia dell'Arma dei carabinieri dimostrò allora che non era affatto vero che le forze dell'ordine non riescono ad agire sui "mercati sommersi", sul cosiddetto "dark web". E allora, appunto, lo avevano dimostrato i continui sequestri e i numeri degli arresti effettuati.

Anche di recente, lo scorso 31 ottobre, memori dei brillanti risultati ottenuti nei primi mesi del 2021, sempre i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento hanno sequestrato un pacco, spedito da Madrid ad Agrigento, con tre panetti di hashish, dal peso di 300 grammi, e una modica quantità di marijuana. Il pacco venne intercettato in un ufficio postale privato di Agrigento e il quarantenne che lo ha ritirato è stato denunciato alla Procura. L'ipotesi di reato contestata fu detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.