Volto coperto e mano in tasca per simulare il possesso di una pistola: criminale solitario rapina ottica

Il modus operandi è stato praticamente identico a quello della rapina messa a segno, nella serata di martedì, alla parafarmacia del Quadrivio Spinasanta. Non ci sono ancora certezze, naturalmente. Ma non è affatto escluso - anzi sembrerebbe essere assai probabile - che la "mano" possa essere stata la stessa. Una nuova rapina è stata portata a termine, mercoledì sera, all'ottica di viale Emporium fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. Ad entrare in azione è stato, ancora una volta appunto, un delinquente solitario che ha agito con il volto coperto e che ha tenuto una mano in tasca, quasi a simulare la presenza di una pistola.

Urlando e minacciando chi, nell'esatto momento in cui il criminale ha fatto irruzione nell'ottica, si trovava dietro il bancone, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare tutti i soldi che c'erano in cassa. Arraffato il bottino - che non risulterebbe essere stato ancora quantificato -, il malvivente è riuscito a dileguarsi nel nulla, facendo perdere ogni possibile traccia. In viale Emporium sono accorse, una volta scattato l'allarme, le pattuglie della sezione Volanti della Questura che hanno subito rastrellato la zona, sperando di intercettare il rapinatore solitario. Nulla di fatto però perché l'uomo è riuscito appunto a dileguarsi nel nulla.

I poliziotti hanno già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, a presidio di alcuni esercizi commerciali e hanno avviato l'attività investigativa. Non ci sono certezze, ma sembrerebbe essere assai probabile che il rapinatore che ha razziato l'ottica possa essere lo stesso che aveva già colpito la parafarmacia del Quadrivio su cui stanno indagando i militari dell'Arma della compagnia cittadina.