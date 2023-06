Ospedali, la Cisl Fp si rinnova con nuovi coordinatori: ecco chi sono e dove lavoreranno

Il sindacato Cisl Fp si rinnova sul fronte della sanità grazie all’inserimento di nuovi coordinatori in alcuni degli ospedali della provincia di Agrigento. Nei giorni scorsi ha infatti designato 4 lavoratori in servizio all’Asp di Agrigento nel contesto di un percorso di riorganizzazione che vedrà il coinvolgimento di tutte le figure professionali, quindi di ambito amministrativo, sanitario e tecnico. Si tratta di Rosamaria Canzonieri, nuova coordinatrice aziendale Cisl Fp delle ostetriche; Luca Lombardo, coordinatore aziendale Cisl Fp per gli operatori socio-sanitari; Caterina Cusumano, coordinatore del presidio ospedaliero di Agrigento per gli infermieri e Giuseppe Sturmann che sarà coordinatore degli operatori socio-sanitari per il presidio ospedaliero di Sciacca.