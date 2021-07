Carenza di personale e di fondi per la sanità, faccia a faccia fra sindacati e Asp

Carenza di risorse umane, professionali e finanziarie. S'è tenuto un faccia a faccia - alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa - fra i rappresentati sindacali della dirigenza medica: Uil Fp, Cimo, Anaao, Fvm, Aaroi Emac e Cisl, promotori dello stato di agitazione avanzato il 30 giugno scorso e i rappresentati dell'Asp di Agrigento con il commissario straordinario, Mario Zappia.

"L'incontro si è rivelato proficuo per tutte le parti sottolineando la necessità di migliorare le relazioni e le risposte alle richieste sindacali nonché le opportunità di collaborazione per affrontare i difficili problemi di definizione delle piante organiche e piani del fabbisogno, l'adeguamento dei contratti e dei regolamenti aziendali - rendono noto - . Si è affrontata la tematica delle carenze di risorse umane, professionali e finanziarie, trovando nel prefetto un interlucutore attento e disponibile al dialogo istituzionale finalizzato alla ricerca costruttiva di soluzioni per il personale sanitario, più volte ringraziato trasversalmente per l'impegno profuso anche in tempi di emergenza pandemica".