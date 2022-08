Ospedali, al via il conferimento di 54 incarichi di ausiliario specializzato: ecco dove andranno

Sono 54 in totale gli ausiliari specializzati ai quali l’Asp di Agrigento si accinge a conferire un nuovo incarico fino alla data del prossimo 31 dicembre con possibilità di proroga in funzione delle esigenze aziendali. Nel dettaglio, 17 saranno impiegati presso il presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca, 11 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 al “Fratelli Parlapiano” di Ribera, 5 al “Barone Lombardo” di Canicattì, 3 al “San Giacomo D’Altopasso” di Licata, 8 presso il Distretto sanitario di Agrigento, 3 in quello di Licata ed uno alla farmacia territoriale.

Gli organici aziendali si potenziano anche con l’arrivo di nuovi collaboratori professionali sanitari - assistenti sanitari di categoria D. L’Asp di Agrigento ha infatti approvato la graduatoria che include trentadue candidati e dalla quale attingerà i professionisti per il conferimento di incarichi e supplenze.