Pronto soccorso Sciacca, La Rocca Ruvolo: "Bandire i concorsi per medici a tempo indeterminato"

“Non è possibile pensare di tenere in piedi il Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca, che deve anche avere l’area grigia anti Covid in questo periodo di emergenza sanitaria, con i medici di altri reparti che già operano con grandi difficoltà. Bisogna fare i concorsi e mettere a bando i posti a tempo indeterminato altrimenti nessuno verrà al Pronto soccorso di Sciacca".

A dirlo, con una nota, è il presidente della commissione regionale Salute Margherita La Rocca Ruvolo, che interviene dopo che il direttore sanitario ha chiesto a tutti gli altri medici in servizio nei vari reparti del "Giovanni Paolo II" la disponibilità alla copertura di turni "in prestazioni aggiuntive" in area di emergenza.

"Lo stesso discorso vale per gli altri presidi di emergenza e non solo per quello di Sciacca - continua -che peraltro è un Dea di primo livello, purtroppo è una situazione diffusa in tutta l’isola alla quale si deve porre rimedio al più presto con nuove assunzioni di personale medico e sanitario, come abbiamo sollecitato all’assessorato regionale per la Salute in più occasioni e recentemente con la risoluzione sul potenziamento degli ospedali di Licata e Canicattì”.