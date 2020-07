"Ho visto l'inferno, ma mi hanno salvata gli angeli", donna ringrazia il reparto di Urologia

"Spesso si parla di malasanità ad Agrigento, ma proprio io sono stata salvata da una brutta infezione al rene causata da un calcolo renale fuori posto".

A raccontare la sua storia ad Agrigentonotizie è una giovane donna, sposata e con figli, che nei giorni scorsi ha rischiato grosso a causa di un problema di salute. "Avevo una febbre molto alta e i controlli hanno subito riscontrato che i globuli bianchi erano totalmente impazziti - spiega -. A nulla serviva la terapia antibiotica e cortisonica. E' stata per me una notte infernale, ma per fortuna c'erano loro, i miei angeli custodi cioè il professor Ruoppolo con tutto lo staff medico del reparto di Urologia, grazie ai quali sono qui oggi a raccontare la mia esperienza". L'operazione chirurgica, infatti, ha consentito rapidamente di risolvere il problema e far rientrare i valori e la febbre.

La donna ringrazia inoltre il Pronto soccorso, "dove sono presenti dottori Laura Gaia Cantavenera e i suoi colleghi che non si fermano dinnanzi a niente per aiutare una vita umana" e il reparto Covid dove in una prima fase fu ricoverata in seguito alla febbre.

"Spesso - dice ancora la donna - si parla di malasanità, ma oggi non ho parole per poter esprimere la mia gratitudine nei loro confronti per come, tempestivamente, mi hanno salvato la vita e mi hanno consentito di essere qui a raccontare quello che è successo".