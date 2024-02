"Pronto soccorso a rischio chiusura": l'Asp pubblica nuovi bandi

C'è il concreto rischio chiusura di almeno 2 reparti di Pronto soccorso in provincia. A dirlo è l'Aspeitenda sanitaria stessa, in un atto pubblicato sull'albo pretorio dell'ente che, ancora una volta, ricerca la disponibilità di nuovi camici bianchi soprattutto le aree di emergenza.

In tal senso infatti l'ormai ex commissario dell'Azienda Mario Zappia ha infatti motivato la decisione di pubblicare un nuovo atto di ricerca di personale al fine di "non dovere altrimenti chiudere alcuni Pronto soccorso e, più nello specifico, quelli dei Agrigento e Canicattì", precisando di aver anche autorizzato l'estensione del beneficio delle ormai famose 100 euro anche a chi non lavora nei reparti di urgenza. Questo bando si aggiunge a quello per oltre 170 posti pubblicato nei giorni scorsi e ad alcuni provvedimenti di mantenimento in servizio del personale in pensione anche oltre la data di addio al lavoro.