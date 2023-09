Pronto soccorso, continua la "staffetta": Galizia subentra a Caramanno dopo un mese

Ennesimo passaggio di consegne alla direzione del pronto soccorso di Agrigento: il primario ad interim Giuseppe Caramanno, dopo un mese, torna a guidare il solo reparto di cardiologia e lascia a Ignazio Galizia già a capo del pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo secondo” di Sciacca, ruolo che manterrà. In tal senso potrebbero non mancare le polemiche di quella collettività che già aveva alzato gli scudi per contestare la decisione di spostare al pronto soccorso di Agrigento il responsabile della struttura di emergenza di Ribera.

Si tratta del quarto cambio in poche settimane: il caso era "esploso" dopo le dimissioni, con annessa polemica e lettera al veleno, di Sergio Vaccaro e la mancata accettazione di Giuseppe Spallino.

Caramanno ha preso le redini del reparto a fine luglio in un momento di grande tensione sociale, fra cortei di sindaci e proteste della gente dovute alle precarie condizioni del pronto soccorso costretto a fare i conti con emergenze strutturali e di organico.

La nomina di Galizia non rappresenta la soluzione definitiva che si avrà solo quando saranno definite le procedure concorsuali che comunque ad oggi sono sostanzialmente a vuoto, dato che nessuno (o quasi) vuole ricoprire questo incarico.