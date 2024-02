Asp, il commissario Capodieci annuncia una nuova Tac per Ribera: ma i fondi sono del 2021

In arrivo una nuova Tac per l'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Ad annunciarlo, durante una visita istituzionale che si è svolta ieri, è il neo commissario Asp Giuseppe Capodieci. Il manager in questi giorni ha effettuato degli incontri nelle cinque realtà ospedaliere della provincia.

L'apparecchiatura sarà destinata ad incrementare sensibilmente l’accuratezza e la rapidità delle indagini diagnostiche. A questo si aggiungerà un apparecchio per le mammografie di ultima generazione, destinato a potenziare le azioni di screening in provincia per la prevenzione del tumore alla mammella.

A conclusione della visita il commissario Asp ha anche incontrato la deputazione del comprensorio per "un proficuo scambio di vedute e intendimenti".

L'annuncio del commissario, comunque, ha provocato alcune reazioni. Ad esempio è Giovanni Montalbano, il coordinatore comitato zona disagiata, il quale ricorda che il finanziamento della nuova tac risale al 2021 dal fondo connesso al Covid.

"Confidiamo che il sindaco confermi la decisione di riconoscere il Fratelli Parlapiano come ospedale di zona disagiata - scrive Montalbano - e di proseguire nel piano di rifunzionalizzazione post-covid augurandoci quindi che accolga le richieste non di un solo comitato ma di un intero territorio che è sceso in strada a protestare per il nostro ospedale, solo allora saremo ben lieti di vederlo esultare per un traguardo raggiunto. In conclusione, siamo soddisfatti che la notizia della nuova Tac sia arrivata in concomitanza con la visita presso il presidio ospedaliero riberese del nuovo commissario Capodieci a cui vanno i nostri migliori auguri di un ottimo e proficuo lavoro".