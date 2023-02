Ospedale di Ribera, si torna alla normalità: riaprono il pronto soccorso e Medicina

Superata la fase acuta della pandemia, riaprono a Ribera il pronto soccorso e il reparto di Medicina dell'ospedale "Fratelli Parlapiano". La ripresa ufficiale delle attività è prevista per il prossimo 20 febbraio. Riaprirà anche il laboratorio di endocrinologia e diabetologia.

Da settimane si susseguivano incontri, riunioni e iniziative di protesta per ottenere quanto avvenuto.



"Finalmente tutto il comprensorio ha ottenuto ciò per cui ha ostinatamente lottato. La riapertura dei due reparti ci fa ben sperare

per il prossimo futuro per imminenti nuovi servizi per il nosocomio Riberese - dichiara il capogruppo della Dc all'Ars e vice presidente

della commissione sanità, Carmelo Pace -. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia di tutti gli attori del territorio, voglio ringraziare l’assessore Volo per aver mantenuto l’impegno e per la straordinaria assunzione di responsabilità nei confronti del nostro territorio".