"Pazienti affetti da Covid trattati in pronto soccorso", Ruvolo interroga l'Asp

Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo ha scritto al direttore dell'ospedale di Ribera Salvatore Cascio e al commissario straordinario dell'Asp di Agrigento chiedendo chiarezza sulla gestione del Pronto soccorso.

Il primo cittadino infatti riferisce che "i pazienti Covid sarebbero ricevuti e visitati nella stessa struttura preposta alla ricezione degli altri pazienti da parte dello stesso personale sanitario: ciò sta comportando una certa preoccupazione nell'utenza".

Per questo Ruvolo chiede di "verificare la situazione, valutando l'opportunità di predisporre percorsi alternativi per l'ingresso ed il trattamento dei pazienti Covid e non Covid".

"E' assurdo e inconcepibile quanto avviene al pronto soccorso dell'ospedale di Ribera - commenta invece il deputato Carmelo Pullara -. Pazienti Covid trattati negli stessi locali dove vengono visitati i pazienti ordinari e assistiti dagli stessi operatori sanitari utilizzando le medesime apparecchiature. Tutto questo rappresenta un potenziale fattore di rischio contagi e focolai intraospedalieri. Un disastro annunciato che evidenzia la cattiva gestione da parte dell'Asp di Agrigento all'interno delle strutture ospedaliere".