"Posteggi riservati dell'ospedale occupati abusivamente": la denuncia sui social di una disabile

Posteggi dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata riservati ai disabili occupati abusivamente. La denuncia, sui social, è di una donna che allega alcune foto sul proprio profilo facebook.

"Questo è ciò che quotidianamente accade all'ingresso - scrive -. Stamattina, su sette auto in sosta, sei erano prive di contrassegno disabili e due gentiluomini hanno poi, giustamente, cercato un cono d'ombra sostando sul marciapiede all'ingresso. Che in questa martoriata città regna inciviltà e maleducazione ormai è assodato, ma da utente, avente diritto a quel parcheggio, e semplice cittadino, mi chiedo qualcuno deciderà di trovare un modo per porre fine a questo scempio che si ripete ogni singolo giorno?"

La donna conclude poi con un appello al sindaco Angelo Balsamo, ad altri amministratori cittadini e agli organi di informazione.