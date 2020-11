Dopo le proteste trovata la soluzione: la "Maugeri" resta a Ribera

La "Maugeri" non lascerà l'ospedale di Ribera. Dopo settimane di confronto sul tema, l'annuncio arriva adesso dal presidente della Commissione Sanità dell'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

Il nodo, come noto, riguardava la possibilità di una compresenza tra le aree già occupate dalla Fondazione, che è una delle eccellenze della sanità provinciale e svolge tra l'altro il complesso compito della riabilitazione neurologica e il reparto Covid fissato dalla pianta ospedaliera provinciale.

"La soluzione è stata raggiunta - ha detto La Rocca -, per quanto diventerà tangibile solo nei prossimi giorni quando saranno effettuati i sopralluoghi e si produrranno gli atti necessari. a è stata trovata un'alternativa che prevederà comunque il manteimeto della fondazione dentro l'ospedale anche se in altre aree,consentendocomunque la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del reparto covid che si troverà al primo piano della struttura