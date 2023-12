"Impiantata una protesi alla gamba infetta": chiesti oltre 180mila euro di risarcimento

Si era rivolto al reparto di ortopedia dell'ospedale di Licata alcuni anni fa per un intervento di installazione di una protesi che però, è l'accusa, si sarebbe rivelata causa di successivi problemi di salute. Per questo un uomo ha agito legalmente contro l'Asp chiedendo un risarcimento da oltre 180mila euro.

La vicenda risale al 2017, quando un uomo si rivolse alla struttura sanitaria licatese per sottoporsi ad un intervento di artroplastica con artroprotesi totale del ginocchio sinistro, che però, nel decorso post operatorio si sarebbe rivelata essere infetta, provocandogli una lunga serie di problemi di salute. Dopo un tentativo di ricomposizione extragiudiziaria della questione l'ex paziente ha dato mandato ad un legale di agire contro l'azienda sanitaria provinciale, chiedendo un risarcimento della somma di 180mila euro, oltre oneri legali.

"Dall'esame della documentazione sanitaria pervenuta per il tramite della direzione del polo ospedaliero di Licata - si legge in un atto dell'azienda -, risulta doverosa e necessaria la costituzione dell'Azienda Sanitaria nel giudizio di che trattasi, al fine di confutare le pretese risarcitorie di parte attorea", dato che appunto non si ravviserebbe in alcun modo la responsabilità dei sanitari.