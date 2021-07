Cadde in ospedale a causa di un fermo porta, Asp risarcisce la visitatrice

Il tribunale ha riconosciuto "una situazione di trabocchetto, di insidia non visibile, laddove non si poteva prevedere e scansare il pericolo”

Cadde a causa di un fermo porta del reparto di Cardiologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento e dovette fare ricorso alle cure di Ortopedia. Era l'inizio di marzo del 2016 quando la donna rimaneva ferita. Adesso, l'Asp ha messo in liquidazione il risarcimento del danno pari a 16.990 euro. A deliberare la liquidazione della somma è stato il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia.

L’azienda sanitaria, nel settembre del 2016, non aveva aderito alla procedura di negoziazione assistita promossa dalla donna. Nel febbraio del 2017, la donna che era rimasta ferita ha citato, dinanzi al tribunale di Agrigento, l’Asp chiedendo il risarcimento del danno per complessivi 18.295,36 euro o la maggiore o minore somma da accertarsi in corso di giudizio. L’azienda sanitaria provinciale conferì l’incarico di rappresentanza e difesa all’avvocato Eduardo Cirino per confutare le pretese avversarie e ottenere il rigetto in tutto o in parte della domanda risarcitoria.

Il giudizio di primo grado è stato definito lo scorso 15 aprile. Il tribunale di Agrigento, nell’accertare e dichiarare la responsabilità dell’Asp, l’ha condannata al pagamento di 14 mila euro di risarcimento danni e 2.500 euro quali spese di giudizio. L’azienda sanitaria provinciale è stata, dunque, di fatto, ritenuta responsabile dei danni cagionati alla donna visto “la presenza del fermo porta in una situazione di trabocchetto, di insidia non visibile, laddove il visitatore non poteva prevedere e scansare il pericolo”. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva e in esecuzione del pronunciamento l’Asp ha avviato l’iter per la liquidazione di 16.990 euro alla donna che, a causa di un fermo porta, rimase ferita.