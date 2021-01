Covid-hospital ancora in alto mare, Pullara: "Valutare rimozione dei vertici Asp"

Realizzazione di un Covid-Hospital all'interno dell'ospedale di Ribera, il deputato regionale Carmelo Pullara effettua un sopralluogo al cantiere e denuncia i ritardi per il completamento di una struttura lungamente annunciata e attesa.

"Il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento - dice - di mese in mese comunica l’apertura e la possibile fruizione dell’ hospital covid di Ribera. Le immagini parlano da sole, i lavori sono ancora in atto e i tempi ancora lunghi, senza considerare la carenza di organico e la mancanza delle necessarie attrezzature mediche. Mi pare che all’Asp di Agrigento siano gli annunci e non i fatti a farla da padrona, e i troppi annunci e la troppa attività mediatica ci hanno sollevato i dubbi che oggi sono diventati realtà".

Sul lavoro svolto dal commissario Zappia Pullara rilancia: "Ritengo opportuno che il governo regionale avvii subito un monitoraggio sull’attività dei direttori generali e commissari procedendo ad una sostituzione di quelli i cui risultati negativi sono evidentissimi".