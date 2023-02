"Non ci sono medici per garantire i turni", il primario propone la chiusura di pediatria

Il numero di medici in servizio non consente di garantire i turni: il primario del reparto di pediatria dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, Giuseppe Gramaglia, propone la chiusura fino all'assunzione dei venti medici vincitori dell'ultimo concorso. Il direttore dell'unità si rivolge al commissario dell'Asp Mario Zappia.

"Già da oggi pomeriggio - ha scritto - non sono in grado di garantire il turno di guardia in pediatria, a Licata, poiché l’unico medico presente è in atto in servizio di mattina, ed ha diritto alla smonta alle ore 14". Sulla vicenda è intervenuto il deputato regionale Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata.

"I medici - ha detto in una diretta facebook - ci sono, già 20 pediatri che hanno vinto concorso, potranno dal 1 marzo assumere incarico, e scongiurare le criticità all’interno del reparto. Giovedi il commissario Zappia si recherà in ospedale per affrontare la situazione. L’ospedale di Licata è un’eccellenza e non possiamo permetterci che un buon reparto come quello di pediatria, fondamentale anche per la comunità, venga chiuso".