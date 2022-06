Ospedale "San Giovanni di Dio", ancora fuori uso molti ascensori: disagi per gli utenti

Ascensori fuori uso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" e servizi dimezzati per i pazienti. Una situazione che perdura ormai da mesi senza che - al momento - nessuno abbia posto rimedio.

Scale come la numero 4 (dove si trovano tra le altre cose Neurologia e Ostetricia) sono ormai da tempo con il servizio di ascensori ridotto al 50%: sostanzialmente funziona un solo elevatore su due tra quelli destinati ai pazienti. Questo comporta che l'unico ascensore operativo è sempre in uso, rendendo molto difficile raggiungere la propria destinazione se non dopo aver atteso, alle volte, anche più di 20 minuti.

Non è improbabile vedere donne in gravidanza, a volte anche in fasi abbastanza avanzate, salire i 5 piani che permettono loro di raggiungere Ginecologia così come capita che anche persone con problemi di mobilità dovuti, ad esempio, ad ictus, debbano salire ben 4 piani per poter arrivare al reparto.

Una situazione di grande disagio (che viene ovviamente peggiorata quando l'unico elevatore in funzione fa le bizze) rispetto alla quale finora nessuno ha fatto nulla. Asp, in queste settimane, ha adesso firmato i nuovi contratti per le manutenzioni. La speranza è che tutto torni funzionante il prima possibile e che questo nuovo appalto possa permettere di rendere più deocorosi gli stessi ascensori, dato che in molti casi le pulsantiere sono rotte o divelte, così come i pannelli led all'interno che indicano il piano.