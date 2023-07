Pronto soccorso, dall'anarchia a ben 2 direttori: in arrivo un "papa straniero"

Pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", nello stesso giornod della nomina del primario del reparto di Cardiologia Giuseppe Caramanno come responsabile della struttura di medicina d'urgenza, l'Asp di Agrigento acquisiva un secondo jolly per il futuro di quello che si dimostrato il reparto più critico.

Infatti, l'Azienda aveva tentato di contattare un "papa straniero", un professionista medico già impegnato nel compito di guidare un pronto soccorso ben oltre lo Stretto dopo il tentativo, andato a vuoto, di incaricare Giuseppe Spallino

"Premesso che la grave carenza di dirigenti medici - scrivono in una delibera pubblicata ieri i vertici Asp - nonostante l'espletamento di diverse procedure concorsuali (concorso pubblico, avvisi aperti per incarichi a tempo determinato, avvisi aperti al personale in quiescenza, avvisi medici stranieri, avvisi incarichi libero professionali) non hanno risolto tali criticità, aggravate anche dalle recenti dimissioni del direttore della Unità operativa complessa", l'azienda ha acquisito la disponibilità di Rosario Puleo, attualmente dirigente medico di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso - Humanitas Research Hospital.

Disponibilità comunque accetata con riserva nelle more di individuare il percorso normativo più adeguato. L'azienda, infatti, si riservai di valutare le modalità e le condizioni dell'incarico da conferire.

Ciò significa, verosimilmente, che quello di Caramanno è un incairco temporaneo, e questo spiegherebbe perché lo stesso dirigente medico non ha "abdicato" a suo ruolo alla guida di Cardiologia.