La porta del reparto non resta aperta? Al "San Giovanni di Dio" si usano soluzioni creative

Manca un ferma porte o la molla che dovrebbe tenere aperto il varco è fuori uso? Nessun problema: all'ospedale "San Giovanni di Dio" si usa la fantasia.

La foto inviataci da un lettore è in tal senso chiarissima: qualcuno, verosimilmente un lavoratore della struttura sanitaria ha pensato bene di bloccare la porta in metallo che consente l'accesso a Radiologia legando un lenzuolo monouso ad un estintore.

Un sistema efficace, pratico, persino ingegnoso che però è certamente poco consono per un contesto come un ospedale. Dopo che questo articolo sarà pubblicato, forse, qualcuno capirà che è necessario rimuovere questa soluzione "alla buona" (e magari riparare la porta), fermo restando che di episodi di questo tipo l'ospedale "San Giovanni di Dio", e non solo, è certamente pieno.