Coronavirus, sale ancora il numero dei contagiati in Sicilia: ecco il dato

Cresce ancora il numero dei positivi al Coronavirus in Sicilia: sono 30 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. E' quanto risulta dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.

Nel dettaglio, la provincia con il maggior numero di nuovi contagiati è Catania con 16 casi; segue Messina con 6 (5 i migranti), Caltanissetta con 4 (tutti migranti), Palermo con 2 (entrambi migranti), Enna e Ragusa con uno a testa (pure loro migranti). Per un totale di 13 migranti su 30.

Scende di un'unità il numero dei ricoverati in ospedale - da 38 a 37 (di cui sempre 4 in terapia intensiva) - mentre aumenta quello dei soggetti in isolamento domiciliare: 301 rispetto ai 276 di ieri. Due i guariti che risultano dall'odierna rilevazione. Gli attualmente positivi al Coronavirus in Sicilia sono invece 342. Dall'inizio della pandemia sono 3.369 le persone che sono state contagiate. Circa 3 mila i tamponi effettuati in 24 ore (289 mila in tutto).