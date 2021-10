Coronavirus, in Sicilia 402 nuovi positivi (6 in provincia): continuano a calare i ricoveri

Sono 402 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.385 tamponi processati. L’indice di positività sale così al 3,5% (ieri era 2,6%) e l'Isola torna al primo posto nei nuovi contagi giornalieri (al secondo la Lombardia con 328 contagi). E' quanto si evince dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Gli attuali positivi sono 13.839 con una diminuzione di 24 casi. I guariti sono 419, mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.846. Calano ancora i ricoveri, così come ormai avviene costantemente da diversi giorni: - 31 nelle ultime 24 ore, di cui 5 in terapia intensiva.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 39 casi, Catania 168, Messina 31, Siracusa 84, Ragusa 16, Trapani 29, Caltanissetta 21, Agrigento 6, Enna 8.

La situazione in Italia

A livello nazionale, sono 2.968 i nuovi casi (ieri erano 3.312) su 285.960 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 33 i decessi (ieri 25), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.031. Con quelli del 3 ottobre diventano 4.682.034 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 92.967 (+218), 89.545 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.991 di cui 431 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.458.036 con un incremento di 2.716 unità nelle ultime 24 ore.