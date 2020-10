Coronavirus, in Sicilia i contagi restano stabili (+1 in provincia): 789 i nuovi casi, crescono i ricoveri (+52)

Mentre in Italia la curva dei nuovi contagi da Coronavirus continua a salire (oggi oltre 26 mila), in Sicilia resta stabile: sono infatti 789 i nuovi casi a fronte di 7.226 tamponi processati (10,9% i positivi su test effettuati). Quello che continua invece a salire anche sull'Isola è il numero dei morti (oggi si registrano altre 13 vittime) e quello dei ricoveri di persone positive al Covid. Nelle ultime 24 ore i ricoverati con sintomi sono 52 in più (sono 839 in totale), a questi vanno aggiunti i 115 pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri).

Oggi - secondo il consueto bollettino del ministero della Salute - c'è un buon numero di guariti: 219. Gli attuali positivi sull'Isola diventano quindi 12.745, di cui 11.791 in isolamento domiciliare. I casi totali dall'inizio della pandemia sfiorano quota 20 mila (19.822).

Questo invece il dettaglio per provincia: Palermo +258; Catania +242; Messina +88; Trapani: +53; Ragusa +68; Siracusa +39; Agrigento +1; Caltanissetta +30; Enna +10.

La situazione nel resto d'Italia

Si conferma anche oggi il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a sfiorare quota 300 mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata. Sono oggi 26.831 i nuovi casi individuati su 118.857 casi testati. 217 i decessi registrati oggi mentre continua la corsa agli ospedali: 115 i nuoi posti occupati in terapia intensiva, mentre 15.964 persone sono ricoverate nei reparti Covid (+983).

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 29 ottobre

Nuovi casi: 26.831 (ieri 24.991)

Casi testati: 118.857 (ieri 121.820)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 201.452 (ieri 198.952)

Attualmente positivi: 299.191 (ieri 276.457)

Deceduti: 38.122, + 217 (ieri 37.905, +205)

Ricoverati: 15.964, + 983 (ieri 14.981, +1026)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.651, + 115 (ieri 1.536, + 125)

Totale casi positivi: 616.595 (ieri 589.766)

Dimessi/Guariti: 279.282, + 3.878 (ieri 275.404)