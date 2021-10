Covid, Sicilia con 410 nuovi contagi (13 in provincia): è la seconda regione per incremento dopo il Veneto

Dei 3.312 nuovi casi Covid accertati in Italia nelle ultime 24 ore, 410 sono stati identificati in Sicilia. E' la seconda regione per incremento di contagi dopo il Veneto. Lo attesta il report odierno del ministero della Salute. Sono stati processati 15.903 tamponi e la positività è pari al 2,5% (ieri con duemila tamponi in meno era del 3,1%)

Nei reparti ordinari degli ospedali sono ricoverati con sintomi Covid 450 pazienti (ieri 463). In terapia intensiva i letti occupati sono 55 (ieri 61) con un solo nuovo ingresso. Il totale degli ospedalizzati è di 505, in calo rispetto ai 524 di ieri. Sono 13.358 le persone in isolamento domiciliare (ieri 13.777). Il numero degli attuali positivi è quindi di 13.863, in diminuzione rispetto ai 14.301 di ieri.

In 841 sono stati dichiarati guariti portanto così il totale a 278.518 da inizio pandemia. Sette le nuove vittime indicate nel bollettino (6.839 da inizio emergenza). Dalla Regione arriva però la precisazione: due sono attribuibili all'1 ottobre e cinque al 30 settembre.

La localizzazione dei nuovi casi nel territorio regionale. A Palermo e provincia ne sono indicati solo diciassette. Sono invece 74 a Catania; ben 289 a Messina; tredici a Caltanissetta e anche ad Agrigento; tre a Siracusa; uno a Ragusa. Nessun incremento a Trapani ed Enna.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 3.312 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 3.405) a fronte di 355.896 tamponi effettuati. I guariti sono 4.187 (ieri 4.007), per un totale di 4.455.320. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 903 in meno (ieri -656), e sono 92.749.