Coronavirus, in Sicilia il tasso di positività più basso d'Italia: 480 i nuovi casi: +16 in provincia

Restano anche oggi sotto quota 500 i nuovi contagi Covid in Sicilia. Al quarto giorno di zona gialla la situazione resta ancora sotto controllo: sono precisamente - secondo il bollettino emesso dal ministero della Salute - 480 i nuovi casi su 24.774 tamponi (rapidi e molecolari) processati. Il tasso di positività è dunque pari all'1,9% (il più basso d'Italia). Ma meglio restare cauti e aspettare almeno due/tre settimane prima di dire che il peggio - almeno sull'Isola - sia passato.

Intanto continua ad allentare la pressione sugli ospedali. In calo sia i ricoveri ordinari, che diventano 930 (-31), sia le terapie intensive che scendono a 145 (-9) con soli 6 nuovi ingressi. Anche oggi ci sono più di mille guariti (1.105), con gli attuali positivi che diventano 33.004 (-651). Purtroppo si registrano altre 26 vittime.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi per provincia: Palermo (176), Catania (111), Messina (51), Trapani: 10.488 (7), Siracusa (50), Ragusa (24), Caltanissetta (29), Agrigento (16) ed Enna (16).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute fa registrare 13.762 nuovi casi in tutta Italia, in lieve aumento rispetto ai 12.074 di ieri. I decessi legati a Covid-19 sono stati 347, mentre 17.771 persone positive al Sars-Cov-2 sono state dimesse nelle ultime 24 ore o hanno superato l'infezione. Continua il calo dei ricoverati con sintomi che scendono sotto quota 18 mila, in calo di 311 unità rispetto al precedente bollettino. In lieve aumento invece i pazienti in terapia intensiva (+2). Secondo gli ultimi dati di Agenas i pazienti Covid occupano il 23% dei posti letti in terapia intensiva (-1) e il 29% di quelli in area non critica. La pressione sugli ospedali si sta dunque allentando.

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Al momento si contano 3.208.254 somministrazioni, mentre le persone che hanno ricevuto entrambi le dosi sono circa 1,3 milioni. Le regioni (e province) più virtuose sono la Valle d'Aosta con il 100% delle dosi utilizzate, la Pa di Bolzano (90,9%), Toscana (90,3) e Piemonte (86,6).

Nuovi casi: 13.762 (ieri 12.074)

Tamponi (antigenici e molecolari): 288.458 (ieri 294.411)

Attualmente positivi: 384.501 -4.363 (ieri 388.864)

Ricoverati con sintomi: 17.963 -311 (ieri 18.274 -189)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.045 +2(ieri 2.043, -31)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 177 (ieri 113 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.765.412 (ieri 2.751.657)

Decessi: 347

Totale deceduti per Covid: 94.887 (ieri 94.540)

Totale Dimessi/Guariti: +17.771 (ieri+16.519)