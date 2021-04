Coronavirus, il bollettino dell'Asp: una nuova vittima a Ribera e 90 ulteriori positivi

Dopo cinque ricoveri, gli agrigentini in ospedale sono in totale 76, di questi 58 si trovano in degenza ordinaria/subintensiva

Un nuovo decesso - a Ribera che arriva a quota 10 vittime - per il Covid-19, ma anche 90 positvi (dato riferito ai 718 tamponi effettuati martedì) e 5 ulteriori ospedalizzati. Sono alcuni dei dati del bollettino Asp - diramato tarda serata - di ieri. Ma ci sono stati, e per fortuna, anche 55 guariti.

I ricoveri

Gli agrigentini in ospedale sono in totale 76, di questi 58 si trovano in degenza ordinaria/subintensiva. Ben 45, per la precisione, sono al "San Giovanni di Dio", mentre 13 sono al "Giovanni Paolo II". Calano - di una unità - i ricoverati in Terapia intensiva che, ieri, risultavano essere 13: nove sono ricoverati nell'ospedale del capoluogo e 4 in quello di Sciacca.

L'andamento

Ad Agrigento gli "attualmente positivi" sono - secondo il bollettino Asp - 200 (+1), di cui 5 migranti isolati ospiti in un centro d'accoglienza. Alessandria della Rocca è a quota 14 (+1); Aragona a 18 (+2); Bivona a 16 (+3); Burgio a 16 (+1) e Calamonaci è rimasta ferma a 12, così come Caltabellotta (16); Camastra (1); Cammarata (8) e Campobello di Licata (21). Canicattì - che ieri, secondo quanto annunciato dal sindaco Ettore Di Ventura, ha registrato una nuova vittima (non inserita nel bollettino Asp) - da 141 a 152 positivi, Casteltermini è invece rimasta ferma a 43 (di cui 28 migranti ospiti in centro d'accoglienza), così come è rimasto Covid-free Castrofilippo e ferma a 3 anche Cattolica Eraclea, Cianciana a 33, Comitini a 20 (di cui migranti ospiti del centro d'accoglienza), Grotte a 4 e Joppolo Giancaxio a 3. Un +3 si è registrato a Favara che ieri - sul bollettino - registrava 93 contagiati; boom di positivi a Licata che è passata - in 24 ore - da 22 a 32; -1 invece a Lucca Sicula che ha un solo positivo, mentre Menfi continua ad averne 10. Montallegro è passata da 6 a 9; Montevago ha 13 contagiati (+1); Naro: 2 (+1); Palma di Montechiaro è a 137 (+4); Porto Empedocle è a 69 (-2); Racalmuto a 35 (+3). Calano i positivi a Raffadali che è passata da 89 a 78 di ieri; ferme Ravanusa (15) e Realmonte (11). Ribera da 174 è scesa a 170 di ieri; Sambuca di Sicilia registra 4 contagi (+2); mentre sono fermi a San Biagio Platani (18); San Giovanni Gemini (8); Sant'Angelo Muxaro (7); Santa Elisabetta (0); Santo Stefano Quisquina (11). Santa Margherita di Belìce è passata invece da 46 a 54 di ieri; Sciacca ha registrato invece un meno 2 e ieri era ad un totale di 107 attualmente positivi; +1 a Siculiana che arriva a quota 67 (di cui 7 migranti ospiti di Villa Sikania)e meno 1 a Villafranca Sicula che è a 10. Sulle navi quarantena in rada della costa restano 61 migranti positivi.