Organico sempre più assottigliato: altri 12 dipendenti di palazzo dei Giganti vanno in pensione

Si assottiglia, sempre di più, l'organico di palazzo dei Giganti. Altri 12 impiegati comunali - esecutori amministrativi, operatori polifunzionali, esecutori tecnico operativo, istruttori tecnico, operatori servizi tecnici operativi, funzionari direttivo tecnico, educatori - nel corso del 2024 matureranno i requisiti per il collocamento in pensione di vecchiaia. Ci saranno, dunque, sempre meno dipendenti al Municipio di Agrigento dove la Giunta Micciché non ha, al momento, potuto far altro che prendere atto di coloro che, fra gennaio e novembre dell'anno prossimo, lasceranno il servizio.

Era il giugno del 2020 quando l'allora sindaco, Lillo Firetto, aveva lanciato l'allarme: “Mancano almeno 110 dipendenti al Comune di Agrigento. Dal 2015 ad oggi (giugno 2020 ndr.) gli impiegati di palazzo dei Giganti si sono ridotti fino a toccare il 19,8 per cento lasciando vuote in totale 116 scrivanie" – diceva l'allora capo dell’amministrazione - .