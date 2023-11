Ordine dei Medici, consegnati attestati per i 50 anni di iscrizione e per i neolaureati

Giuramento di Ippocrate per i giovani medici e riconoscimenti ai medici che hanno compiuto 50 anni dalla laurea ad Agrigento al teatro Pirandello. Cerimonia ieri al teatro "Pirandello" per l'Ordine dei medici di Agrigento.

Due, appunto, i momenti clou della serata: il riconoscimento ai medici che hanno compiuto 50 anni dalla laurea e il Giuramento di Ippocrate dedicato ai medici appena laureati ai quali il sindaco Miccichè spiega come fare “il medico sia una missione e occorra lavorare con la mente ma, principalmente, con il cuore”.

Professione che Piero Luparello, vicepresidente Omceo, definisce “tra le più belle al mondo” senza dimenticare i colleghi i quali hanno raggiunto i 50 anni di laurea che ringrazia “per quanto dato, in termini di contributo, alla salute dei nostri concittadini” mentre per Luigi Burruano, presidente Cao, “questa professione non è soltanto un’attività, bensì richiede la consapevolezza di tutelare il bene più prezioso: la salute dei cittadini”.

“Questa è una giornata dedicata ai medici che compiono 50 anni di laurea e ai giovani medici e odontoiatri che iniziano un duro affascinante percorso pronunciando il giuramento professionale. La presenza dei giovani e dei colleghi anziani ha il significato del passaggio di testimone tra il passato e futuro della nostra professione che chiede a chi la pratica fedeltà a due discipline: scienza ed etica - dice invece il presidente Santo Pitruzzella -. Medico chirurgo e medico odontoiatra provengono da corsi di laurea separati ma condividono gli stessi principi etici. Per la professione, questa, è l’occasione di richiamare chi ha l’onere delle decisioni al rispetto del mandato che la collettività ha loro affidato. L’impegno ad agire per garantire a tutti cure di qualità ed accessibili, indipendentemente dallo stato sociale e dalle disponibilità economiche. È un mandato sancito dall’articolo 32 della Costituzione”.

Durante l’evento si sono susseguiti momenti di intrattenimento e di confronto con la tavola rotonda sul tema “Carenza di personale medico: crisi vocazionale o crisi di struttura?".