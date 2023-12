 I vertici nazionali degli Ingegneri ad Agrigento per celebrare i 100 dall’istituzione dell’Albo

L’Ordine provinciale degli Ingegneri di Agrigento ha festeggiato i cento anni dall'istituzione dell'albo in un hotel di San Leone alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Domenico Angelo Perrini, del segretario nazionale, Giuseppe Margiotta, del presidente della Consulta regionale, Fabio Corvo, e del consigliere nazionale, Domenico Condelli, oltre del presidente dell’Ordine di Palermo, Vincenzo Di Dio.

Durante la cerimonia sono state consegnate delle targhe personalizzate agli ingegneri che festeggiano i 25, 50 e 60 anni di iscrizione all’Albo professionale ed è stato dato il benvenuto ai neoiscritti dell’ultimo anno.

La cerimonia è stata allietata dalla presenza dell’attrice e artista Barbara Capucci, accompagnata dal pianista Edoardo Savatteri.

"Celebrare i 100 alla presenza dei massimi rappresentati nazionali - ha detto il presidente provinciale Achille Furioso - ci inorgoglisce. Cerchiamo di fare rete anche con gli altri ordini professionali e di essere presenti nel territorio per esprimere incidere anche su temi attuali e importanti. Basti ricordare l’interesse che abbiamo dimostrato per le infrastrutture quando nell’ottobre del 2021 abbiamo voluto invitare al Teatro “Pirandello” tutti i vertici sia nazionali che regionali del settore per chiedere conto e ragione del perché non ci fossero fondi nel PNRR per le infrastrutture della provincia di Agrigento. Continuiamo a ribadire l’urgenza e la necessità della realizzazione di uno scalo aeroportuale in Provincia.” L’augurio che Achille Furioso rivolge ai giovani ingegneri è quello di “sentirsi in una grande famiglia”. “Ai giovani festeggiati chiediamo - afferma- di frequentare l’Ordine e di dare un contributo nelle tante commissioni che abbiamo istituito. C’è spazio per tutti".