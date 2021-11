Alberto Avenia nuovo dirigente tecnico del Comune di Agrigento: la soddisfazione degli ingegneri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli ingegneri della provincia di Agrigento esprimono soddisfazione per la scelta compiuta dall’amministrazione comunale di Agrigento che ha individuato nell’ex Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Alberto Avenia, le competenze professionali per svolgere il delicatissimo compito di Capo dell’Ufficio Tecnico del comune

capoluogo di Provincia. Il Presidente, Achille Furioso, dichiara: “Esprimo a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine i migliori auguri al collega Avenia nella certezza che Alberto, le cui competenze professionali ed umane sono a tutti note, svolgerà al meglio il suo nuovo incarico. Saremo lieti di collaborare con lui per superare le criticità connesse al delicato momento professionale che stiamo vivendo e contribuire allo snellimento delle procedure burocratiche”.